Комов Николай Иларионов
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Комов Иларион Прокопиев
Мать: Комова Мария Петрова
Бракосочетание
13.11.1883
Жена: Комова Ксения Стефанова
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
15.03.1885
Дочь: Матрона Николаева
Мать ребёнка: Комова Ксения Стефанова
Рождение ребёнка
26.01.1890
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Комова Ксения Стефанова
Рождение ребёнка
25.11.1891
Дочь: Варвара Николаева
Мать ребёнка: Комова Ксения Стефанова
Рождение ребёнка
17.10.1893
Мать ребёнка: Комова Ксения Стефанова
Рождение ребёнка
30.08.1895
Сын: Комов Семен Николаев
Мать ребёнка: Комова Ксения Стефанова
Рождение ребёнка
28.06.1899
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Комова Ксения Стефанова
Рождение ребёнка
28.06.1899
Дочь: Ольга Николаева
Мать ребёнка: Комова Ксения Стефанова
Смерть
Неизвестно