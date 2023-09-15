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Комов Николай Иларионов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Комов Иларион Прокопиев

Мать: Комова Мария Петрова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
13.11.1883

Жена: Комова Ксения Стефанова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
15.03.1885

Дочь: Матрона Николаева

Мать ребёнка: Комова Ксения Стефанова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.01.1890

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Комова Ксения Стефанова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.11.1891

Дочь: Варвара Николаева

Мать ребёнка: Комова Ксения Стефанова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.10.1893

Сын: Комов Димитрий Николаев

Мать ребёнка: Комова Ксения Стефанова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.08.1895

Сын: Комов Семен Николаев

Мать ребёнка: Комова Ксения Стефанова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.06.1899

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Комова Ксения Стефанова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.06.1899

Дочь: Ольга Николаева

Мать ребёнка: Комова Ксения Стефанова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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