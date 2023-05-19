Цыбин Савелий Михайлов
Место рождения
Дата рождения1699
Дата смерти1766
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Цыбин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Анисья Савельева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Авдотья Савельева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Цыбин Осип Савельев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1766