Цыбин Савелий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбин Савелий Михайлов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1699

Дата смерти

1766

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Цыбин Михаил

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Анисья Савельева

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Авдотья Савельева

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Цыбин Емельян Савельев

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Цыбин Осип Савельев

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Цыбин Сергей Савельев

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1766
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