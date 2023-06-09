Цыбин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбин Михаил

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1663

Сын: Цыбин Иван Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1677

Сын: Цыбин Федот Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1699

Сын: Цыбин Савелий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно