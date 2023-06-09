Цыбин Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1663
Сын: Цыбин Иван Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Цыбин Федот Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1699
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно