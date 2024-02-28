Бычкова (Уренцева) Мария Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Уренцева) Мария Максимова

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.04.1838

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1838

Отец: Уренцев Максим

Мать: Уренцева Василиса Самойлова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.09.1857

Муж: Бычков Михаил

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1858

Сын: Бычков Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Бычков Михаил

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1860

Дочь: Деулина Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Бычков Михаил

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1862

Дочь: Шорохова Александра Михайлова

Отец ребёнка: Бычков Михаил

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1864

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Бычков Михаил

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Сын: Бычков Мартьян Михайлович

Отец ребёнка: Бычков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таракина Пелагея

Отец ребёнка: Бычков Михаил

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