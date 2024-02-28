Бычкова (Уренцева) Мария Максимова
Место рождения
Дата рождения?.04.1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1838
Отец: Уренцев Максим
Бракосочетание
11.09.1857
Муж: Бычков Михаил
Рождение ребёнка
05.07.1858
Отец ребёнка: Бычков Михаил
Рождение ребёнка
10.03.1860
Дочь: Деулина Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Бычков Михаил
Рождение ребёнка
20.04.1862
Дочь: Шорохова Александра Михайлова
Отец ребёнка: Бычков Михаил
Рождение ребёнка
01.01.1864
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Бычков Михаил
Рождение ребёнка
1870
Сын: Бычков Мартьян Михайлович
Отец ребёнка: Бычков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таракина Пелагея
Отец ребёнка: Бычков Михаил