Анна Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Игнатьева

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.05.1747 ст.

Дата смерти

16.06.1777 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1747 ст.

Отец: Игнатий Михайлов

Мать: Акулина Иванова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1753
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1766

Муж: Яким Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1772 ст.

Сын: Федот Якимов

Отец ребёнка: Яким Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
16.06.1777 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
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