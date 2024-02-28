Анна Игнатьева
Место рождения
Дата рождения26.05.1747 ст.
Дата смерти16.06.1777 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1747 ст.
Отец: Игнатий Михайлов
Мать: Акулина Иванова
Место жительства
1753
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1766
Муж: Яким Григорьев
Рождение ребёнка
02.03.1772 ст.
Сын: Федот Якимов
Отец ребёнка: Яким Григорьев
Смерть
16.06.1777 ст.