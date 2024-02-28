Акуловская (Залесова) Афанасия Евстафиева (Стахиева)
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смерти15.03.1914
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1832
Отец: Залесов Евстафий Тимофеев
Мать: не указана
МК Покровской церкви села Камышевского Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии 1859 года, запись №22 (Тобольский архив)
Бракосочетание
06.02.1859
МК Покровской церкви села Камышевского Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии 1859 года, запись №22 (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
03.11.1859
Дочь: Акуловская Стефанида Андреева
Отец ребёнка: Окуловский Андрей Аверьянов
МК Покровской церкви села Камышевского Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии 1859 года, запись №70 (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
26.09.1861
Дочь: Акуловская Августина
Отец ребёнка: Окуловский Андрей Аверьянов
МК Покровской церкви села Камышевского Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии (Тобольский архив) 1861 года запись №62
Рождение ребёнка
Вычислено 1868
Отец ребёнка: Окуловский Андрей Аверьянов
29 лет в 1897 году 1897 Перепись - д.Ожогина Шатровская волость Тобольский архив
Смерть
15.03.1914
ГАКО (Курган). 235.3.3396 МК Камышевское 1914 Лл. 85 об. – 86 У24. 15 (17) марта Д.Ожогиной кр.вдова Афанасия Евстафиева Акуловская, 80 лет, от старости.