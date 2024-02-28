Акуловская (Залесова) Афанасия Евстафиева (Стахиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акуловская (Залесова) Афанасия Евстафиева (Стахиева)

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

15.03.1914

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: Залесов Евстафий Тимофеев

Мать: не указана

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
МК Покровской церкви села Камышевского Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии 1859 года, запись №22 (Тобольский архив)
Бракосочетание
06.02.1859

Муж: Окуловский Андрей Аверьянов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
МК Покровской церкви села Камышевского Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии 1859 года, запись №22 (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
03.11.1859

Дочь: Акуловская Стефанида Андреева

Отец ребёнка: Окуловский Андрей Аверьянов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
МК Покровской церкви села Камышевского Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии 1859 года, запись №70 (Тобольский архив)
Рождение ребёнка
26.09.1861

Дочь: Акуловская Августина

Отец ребёнка: Окуловский Андрей Аверьянов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
МК Покровской церкви села Камышевского Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии (Тобольский архив) 1861 года запись №62
Рождение ребёнка
Вычислено 1868

Сын: Акуловский Иван Андреев

Отец ребёнка: Окуловский Андрей Аверьянов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
29 лет в 1897 году 1897 Перепись - д.Ожогина Шатровская волость Тобольский архив
Смерть
15.03.1914
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3396 МК Камышевское 1914 Лл. 85 об. – 86 У24. 15 (17) марта Д.Ожогиной кр.вдова Афанасия Евстафиева Акуловская, 80 лет, от старости.
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