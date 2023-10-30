Акуловский Иван Андреев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1868
29 лет в 1897 году 1897 Перепись - д.Ожогина Шатровская волость Тобольский архив
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Акуловская Екатерина Федорова
4 г. в 1897 году 1897 Перепись - д.Ожогина Шатровская волость Тобольский архив
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Акуловская Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Акуловская Екатерина Федорова
1 мес. в 1897 году 1897 Перепись - д.Ожогина Шатровская волость Тобольский архив
Поручитель
17.01.1905
ГАКО (Курган). 235.3.1879 МК Камышевское 1905 Лл. 55 об. – 56 Б7. 17 января Д.Ожогиной кр. Георгий Филимонов Безгодов, православный, вторым браком, 36 лет и той же деревни кр.дочь девица Ирина Григорь... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно