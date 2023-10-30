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Акуловский Иван Андреев

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: Окуловский Андрей Аверьянов

Мать: Акуловская Афанасия Евстафиева (Стахиева)

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
29 лет в 1897 году 1897 Перепись - д.Ожогина Шатровская волость Тобольский архив
Рождение ребёнка
1893

Сын: Акуловский Максим Иванов

Мать ребёнка: Акуловская Екатерина Федорова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 г. в 1897 году 1897 Перепись - д.Ожогина Шатровская волость Тобольский архив
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Акуловская Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Акуловская Екатерина Федорова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 мес. в 1897 году 1897 Перепись - д.Ожогина Шатровская волость Тобольский архив
Поручитель
17.01.1905
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.1879 МК Камышевское 1905 Лл. 55 об. – 56 Б7. 17 января Д.Ожогиной кр. Георгий Филимонов Безгодов, православный, вторым браком, 36 лет и той же деревни кр.дочь девица Ирина Григорь... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акуловская Екатерина Федорова

Смерть
Неизвестно
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