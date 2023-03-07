Пушкарева Анна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Афанасья Александрова
Отец ребёнка: Пушкарев Александр Акимов
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Марья Александрова
Отец ребёнка: Пушкарев Александр Акимов
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Васса Александрова
Отец ребёнка: Пушкарев Александр Акимов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Пушкарев Иван Александров
Отец ребёнка: Пушкарев Александр Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858