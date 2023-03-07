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Пушкарева Анна Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Афанасья Александрова

Отец ребёнка: Пушкарев Александр Акимов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Марья Александрова

Отец ребёнка: Пушкарев Александр Акимов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Васса Александрова

Отец ребёнка: Пушкарев Александр Акимов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Пушкарев Иван Александров

Отец ребёнка: Пушкарев Александр Акимов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Александр Акимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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