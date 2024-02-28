Щербакова (Легостаева) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Легостаева) Дарья Ивановна

Место рождения

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Щербакова Федосья Леонтьевна

Отец ребёнка: Щербаков Леонтий Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Щербаков Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Щербаков Леонтий Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Леонтий Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Смерть
Неизвестно
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