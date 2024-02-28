Щербакова (Легостаева) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Щербакова Федосья Леонтьевна
Отец ребёнка: Щербаков Леонтий Яковлевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Щербаков Леонтий Яковлевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Смерть
Неизвестно