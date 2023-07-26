Щербаков Леонтий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Щербаков Яков Фомич
Высоко-Петровского монастыря
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Щербакова Федосья Леонтьевна
Мать ребёнка: Щербакова (Легостаева) Дарья Ивановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Щербакова (Легостаева) Дарья Ивановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Смерть
Неизвестно