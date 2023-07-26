Щербаков Леонтий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Леонтий Яковлевич

Щербаков Леонтий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Щербаков Яков Фомич

Мать: Щербакова Пелагия Семеновна

Высоко-Петровского монастыря
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова (Легостаева) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Щербакова Федосья Леонтьевна

Мать ребёнка: Щербакова (Легостаева) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Щербаков Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Щербакова (Легостаева) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.