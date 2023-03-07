Павел Герасимов
Место рождения
Дата рождения08.01.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1808
Отец: Герасим Евфимов
Мать: Феодосия Петрова
Вотчины помещика Иродиона Матфеевича Мурзина деревни Патрушина у крестьянина Герасима Ефимова с женой его Феодосию Петровой родился сын. Ему же имя наречено Павел. Крещен 13-го дня. Восприимники были ... Показать все
Смерть
Неизвестно