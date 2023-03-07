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Павел Герасимов

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Место рождения

Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

08.01.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1808

Отец: Герасим Евфимов

Мать: Феодосия Петрова

Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины помещика Иродиона Матфеевича Мурзина деревни Патрушина у крестьянина Герасима Ефимова с женой его Феодосию Петровой родился сын. Ему же имя наречено Павел. Крещен 13-го дня. Восприимники были ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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