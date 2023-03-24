Герасим Евфимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Евфимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1803 ст.

Сын: Петр Герасимов

Мать ребёнка: Акилина Егорова

Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины помещика Матфеева Иродиона Мурина деревни Патрушина у крестьянина Герасима Евфимова с женой его Акилиною Егоровою родились в двойнах. Им же имя наречено сын Петр и дочь Акилина. Крещены 8-го д... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1803 ст.

Дочь: Акилина Герасимова

Мать ребёнка: Акилина Егорова

Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины помещика Матфеева Иродиона Мурина деревни Патрушина у крестьянина Герасима Евфимова с женой его Акилиною Егоровою родились в двойнах. Им же имя наречено сын Петр и дочь Акилина. Крещены 8-го д... Показать все
Рождение ребёнка
08.01.1808

Сын: Павел Герасимов

Мать ребёнка: Феодосия Петрова

Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины помещика Иродиона Матфеевича Мурзина деревни Патрушина у крестьянина Герасима Ефимова с женой его Феодосию Петровой родился сын. Ему же имя наречено Павел. Крещен 13-го дня. Восприимники были ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Петрова

Смерть
Неизвестно
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