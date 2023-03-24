Герасим Евфимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1803 ст.
Сын: Петр Герасимов
Мать ребёнка: Акилина Егорова
Вотчины помещика Матфеева Иродиона Мурина деревни Патрушина у крестьянина Герасима Евфимова с женой его Акилиною Егоровою родились в двойнах. Им же имя наречено сын Петр и дочь Акилина. Крещены 8-го д... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1803 ст.
Дочь: Акилина Герасимова
Мать ребёнка: Акилина Егорова
Вотчины помещика Матфеева Иродиона Мурина деревни Патрушина у крестьянина Герасима Евфимова с женой его Акилиною Егоровою родились в двойнах. Им же имя наречено сын Петр и дочь Акилина. Крещены 8-го д... Показать все
Рождение ребёнка
08.01.1808
Сын: Павел Герасимов
Мать ребёнка: Феодосия Петрова
Вотчины помещика Иродиона Матфеевича Мурзина деревни Патрушина у крестьянина Герасима Ефимова с женой его Феодосию Петровой родился сын. Ему же имя наречено Павел. Крещен 13-го дня. Восприимники были ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Петрова
Смерть
Неизвестно