Тронин Семён Афанасьевич 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тронин Семён Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1741 г.р.

Дети

Добавил:

IV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тронина Марья Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тронина Марья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Тронин Григорий Семенович

Мать ребёнка: Тронина Марья Афанасьевна

Полом, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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