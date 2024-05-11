Тронина Марья Афанасьевна 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тронина Марья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

IV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тронин Семён Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тронин Семён Афанасьевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Тронин Григорий Семенович

Отец ребёнка: Тронин Семён Афанасьевич

Полом, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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