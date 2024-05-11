Тронина Марья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Сын: Тронин Григорий Семенович
Отец ребёнка: Тронин Семён Афанасьевич
Полом, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно