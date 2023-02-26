Никита Андреев
Место рожденияд.Лопы ( Ночевки тож) Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1839
Отец: Бодюльков Андрей
Мать: ?
д.Лопы ( Ночевки тож) Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1864
Жена: Екатерина Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Место жительства
1864
Рождение ребёнка
1873
Сын: Сазонт Никитин
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
1876
Сын: Роман Никитин
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
11.03.1878
Дочь: Анастасия Никитина
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1880
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Семён Никитин
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Александр Никитин
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
Смерть
Неизвестно