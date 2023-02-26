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Никита Андреев

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Место рождения

д.Лопы ( Ночевки тож) Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Бодюльков Андрей

Мать: ?

д.Лопы ( Ночевки тож) Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1864

Жена: Екатерина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Место жительства
1864
Рождение ребёнка
1873

Сын: Сазонт Никитин

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1876

Сын: Роман Никитин

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

Рождение ребёнка
11.03.1878

Дочь: Анастасия Никитина

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1880

Сын: Василий Никитин

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Семён Никитин

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Александр Никитин

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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