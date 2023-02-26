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Анастасия Никитина

Место рождения

д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1878

Отец: Никита Андреев

Мать: Екатерина Григорьева

д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1902

Муж: Николай Луппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1904

Сын: Афанасий Николаев

Отец ребёнка: Николай Луппов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно