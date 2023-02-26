Анастасия Никитина
Место рожденияд.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1878
Отец: Никита Андреев
Мать: Екатерина Григорьева
д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1902
Муж: Николай Луппов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1904
Сын: Афанасий Николаев
Отец ребёнка: Николай Луппов
Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно