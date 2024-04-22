Кургак (Чепела) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.12.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1844
Бракосочетание
14.10.1862
Рождение ребёнка
07.01.1863
Отец ребёнка: Кургак Елисей Тихонович
Рождение ребёнка
28.08.1872
Отец ребёнка: Кургак Елисей Тихонович
Рождение ребёнка
30.05.1875
Отец ребёнка: Кургак Елисей Тихонович
Рождение ребёнка
17.12.1877
Дочь: Кургак Ульяна Елисеевна
Отец ребёнка: Кургак Елисей Тихонович
Рождение ребёнка
04.11.1879
Дочь: Кургак Марфа Елисеевна
Отец ребёнка: Кургак Елисей Тихонович
Рождение ребёнка
01.10.1882
Отец ребёнка: Кургак Елисей Тихонович
Рождение ребёнка
23.03.1887
Дочь: Кургак Мотрона Елисеевна
Отец ребёнка: Кургак Елисей Тихонович
Смерть
Неизвестно