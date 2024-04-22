Кургак (Чепела) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургак (Чепела) Варвара Васильевна

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

07.12.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1844

Отец: Чепела Василий Тимофеевич

Мать: Чепела Марина Васильевна

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
14.10.1862

Муж: Кургак Елисей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1863

Сын: Кургак Гордей Елисеевич

Отец ребёнка: Кургак Елисей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.08.1872

Сын: Кургак Иван Елисеевич

Отец ребёнка: Кургак Елисей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.05.1875

Сын: Кургак Устин Елисеевич

Отец ребёнка: Кургак Елисей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.12.1877

Дочь: Кургак Ульяна Елисеевна

Отец ребёнка: Кургак Елисей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1879

Дочь: Кургак Марфа Елисеевна

Отец ребёнка: Кургак Елисей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1882

Сын: Кургак Андрей Елисеевич

Отец ребёнка: Кургак Елисей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1887

Дочь: Кургак Мотрона Елисеевна

Отец ребёнка: Кургак Елисей Тихонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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