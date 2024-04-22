Чепела (Фесюн) Марина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смерти08.10.1861
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Фесюн Василий Иосифович
Бракосочетание
20.01.1835
Рождение ребёнка
16.12.1835
Дочь: Федорец Анна Васильевна
Отец ребёнка: Чепела Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.11.1839
Отец ребёнка: Чепела Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.04.1841
Отец ребёнка: Чепела Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.12.1844
Дочь: Кургак Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Чепела Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.01.1848
Дочь: Чепела Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Чепела Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.02.1851
Дочь: Чепела Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Чепела Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.08.1855
Дочь: Чепела Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Чепела Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.12.1857
Дочь: Дерека Анисия Васильевна
Отец ребёнка: Чепела Василий Тимофеевич
Смерть
08.10.1861