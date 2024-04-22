Чепела (Фесюн) Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Фесюн) Марина Васильевна

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

08.10.1861

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Фесюн Василий Иосифович

Мать: не указана

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
20.01.1835

Муж: Чепела Василий Тимофеевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1835

Дочь: Федорец Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чепела Василий Тимофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1839

Сын: Чепела Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чепела Василий Тимофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.04.1841

Сын: Чепела Семен Васильевич

Отец ребёнка: Чепела Василий Тимофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.12.1844

Дочь: Кургак Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Чепела Василий Тимофеевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1848

Дочь: Чепела Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Чепела Василий Тимофеевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.02.1851

Дочь: Чепела Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Чепела Василий Тимофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1855

Дочь: Чепела Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Чепела Василий Тимофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1857

Дочь: Дерека Анисия Васильевна

Отец ребёнка: Чепела Василий Тимофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
08.10.1861
Липовый Рог, Чернігівська область
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