Кургак (Кургак) Ульяна Елисеевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения17.12.1877
Дата смерти04.10.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1877
Отец: Кургак Елисей Тихонович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
04.10.1878
Черниговская губерния, Российская империя