Кургак (Кургак) Ульяна Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургак (Кургак) Ульяна Елисеевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.12.1877

Дата смерти

04.10.1878

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1877

Отец: Кургак Елисей Тихонович

Мать: Кургак Варвара Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
04.10.1878
Черниговская губерния, Российская империя
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