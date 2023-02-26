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Татьяна (Иродионова)

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: ?

Мать: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.06.1821

Муж: Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.10.1822

Дочь: Пелагия Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1824

Сын: Исидор Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1824

Сын: Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Тит Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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