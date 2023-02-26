Татьяна (Иродионова)
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.06.1821
Муж: Иван Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.10.1822
Дочь: Пелагия Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1824
Сын: Исидор Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1824
Сын: Фёдор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тит Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно