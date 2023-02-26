Иван Иванов
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1796
Дата смерти12.05.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Иван Лукьянов
Мать: Мария Николаева
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.06.1821
Жена: Татьяна (Иродионова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.10.1822
Дочь: Пелагия Иванова
Мать ребёнка: Татьяна (Иродионова)
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1824
Сын: Исидор Иванов
Мать ребёнка: Татьяна (Иродионова)
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1824
Сын: Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: Татьяна (Иродионова)
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Татьяна (Иродионова)
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тит Иоаннов
Мать ребёнка: Татьяна (Иродионова)
Смерть
12.05.1835
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.