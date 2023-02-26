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Иван Иванов

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1796

Дата смерти

12.05.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Иван Лукьянов

Мать: Мария Николаева

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.06.1821

Жена: Татьяна (Иродионова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.10.1822

Дочь: Пелагия Иванова

Мать ребёнка: Татьяна (Иродионова)

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1824

Сын: Исидор Иванов

Мать ребёнка: Татьяна (Иродионова)

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1824

Сын: Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Татьяна (Иродионова)

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Татьяна (Иродионова)

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Тит Иоаннов

Мать ребёнка: Татьяна (Иродионова)

Смерть
12.05.1835
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
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