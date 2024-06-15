Одилова-Бабаева Галина Алимовна 05.10.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Одилова-Бабаева Галина Алимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1937

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Муж

1936 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.196

Сын: Бабаев Анвар Абдунаимович

Отец ребёнка: Бабаев Абдунаим Алимович

Рождение
05.10.1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Антонина (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабаев Абдунаим Алимович

Рождение ребёнка
01.10.1964

Дочь: Бабаева Лола Абдунаимовна

Отец ребёнка: Бабаев Абдунаим Алимович

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