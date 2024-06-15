Одилова-Бабаева Галина Алимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1937
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.196
Сын: Бабаев Анвар Абдунаимович
Отец ребёнка: Бабаев Абдунаим Алимович
Рождение
05.10.1937
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Антонина (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1964
Дочь: Бабаева Лола Абдунаимовна
Отец ребёнка: Бабаев Абдунаим Алимович