Антонина (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1937
Дочь: Одилова-Бабаева Галина Алимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2009