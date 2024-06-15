Антонина (?) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонина (?)

Антонина (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1937

Дочь: Одилова-Бабаева Галина Алимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2009

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