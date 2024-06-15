Бабаев Абдунаим Алимович 01.08.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБабаев Абдунаим Алимович

Бабаев Абдунаим Алимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1936

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.196

Сын: Бабаев Анвар Абдунаимович

Мать ребёнка: Одилова-Бабаева Галина Алимовна

Рождение
01.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одилова-Бабаева Галина Алимовна

Рождение ребёнка
01.10.1964

Дочь: Бабаева Лола Абдунаимовна

Мать ребёнка: Одилова-Бабаева Галина Алимовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.