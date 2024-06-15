Бабаев Абдунаим Алимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.196
Сын: Бабаев Анвар Абдунаимович
Мать ребёнка: Одилова-Бабаева Галина Алимовна
Рождение
01.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1964
Дочь: Бабаева Лола Абдунаимовна
Мать ребёнка: Одилова-Бабаева Галина Алимовна