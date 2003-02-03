Киселёва (Деришева) Афия Ибрагимовна
Место рождения
Дата рождения25.01.1910
Дата смерти03.02.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Киселёв Владимир Павлович
Отец ребёнка: Киселёв Павел Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Касимов, город Касимов, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.02.2003