Киселёва (Деришева) Афия Ибрагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Деришева) Афия Ибрагимовна

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Место рождения

Петергоф, Петергофский уезд

Дата рождения

25.01.1910

Дата смерти

03.02.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1938

Сын: Киселёв Владимир Павлович

Отец ребёнка: Киселёв Павел Фёдорович

Гузятино, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Павел Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Касимов, город Касимов, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Гузятино, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
03.02.2003
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