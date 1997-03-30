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Калинович Эрнест Евгеньевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.02.1937

Дата смерти

30.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1937

Отец: Калинович Евгений Алексеевич

Мать: Калинович (Жаркова) Серафима Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинович (Суслова) Валентина Владимировна

Эвакуация
18.08.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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Рождение ребёнка
20.02.1958

Дочь: Калинович Людмила Эрнестовна

Мать ребёнка: Калинович (Суслова) Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
12.08.1959

Дочь: Калинович Нина Эрнестовна

Мать ребёнка: Калинович (Суслова) Валентина Владимировна

Смерть
30.03.1997
Семей, городская администрация Семей, Абайская область

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