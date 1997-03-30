Калинович Эрнест Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения05.02.1937
Дата смерти30.03.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Эвакуация
18.08.1941
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Рождение ребёнка
20.02.1958
Дочь: Калинович Людмила Эрнестовна
Мать ребёнка: Калинович (Суслова) Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
12.08.1959
Дочь: Калинович Нина Эрнестовна
Мать ребёнка: Калинович (Суслова) Валентина Владимировна
Смерть
30.03.1997
Семей, городская администрация Семей, Абайская область