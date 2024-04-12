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Калинович Нина Эрнестовна

Место рождения

город Семей (Семипалатинск), Семипалатинская область (Абайская на 2022)

Дата рождения

12.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1959

Отец: Калинович Эрнест Евгеньевич

Мать: Калинович (Суслова) Валентина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синеоков Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
17.01.1980

Дочь: Калинович Евгения Вячеславовна

Отец ребёнка: Синеоков Вячеслав Алексеевич

Рождение ребёнка
22.10.1982

Сын: Калинович Виталий Вячеславович

Отец ребёнка: Абдулнафиков Рашид Мавлютдинович

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