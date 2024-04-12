Калинович Нина Эрнестовна
Место рождениягород Семей (Семипалатинск), Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Дата рождения12.08.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1980
Дочь: Калинович Евгения Вячеславовна
Отец ребёнка: Синеоков Вячеслав Алексеевич
Рождение ребёнка
22.10.1982
Сын: Калинович Виталий Вячеславович
Отец ребёнка: Абдулнафиков Рашид Мавлютдинович