Орлова (Мокина) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Мокина) Дарія

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

20.02.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1865

Отец: Мокинъ Алексей

Мать: Мокина Стефанида

Александровка
Бракосочетание
30.01.1884

Муж: Орловъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1890

Дочь: Ефимья

Отец ребёнка: Орловъ Василий

Александровка
Рождение ребёнка
07.05.1893

Сын: Орловъ Николай

Отец ребёнка: Орловъ Василий

Александровка
Рождение ребёнка
07.05.1893

Дочь: Орлова Александра

Отец ребёнка: Орловъ Василий

Александровка
Рождение ребёнка
12.11.1902

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Орловъ Василий

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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