Орлова (Мокина) Дарія
Место рожденияАлександровка
Дата рождения20.02.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1865
Отец: Мокинъ Алексей
Мать: Мокина Стефанида
Александровка
Бракосочетание
30.01.1884
Муж: Орловъ Василий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1890
Дочь: Ефимья
Отец ребёнка: Орловъ Василий
Александровка
Рождение ребёнка
07.05.1893
Сын: Орловъ Николай
Отец ребёнка: Орловъ Василий
Александровка
Рождение ребёнка
07.05.1893
Дочь: Орлова Александра
Отец ребёнка: Орловъ Василий
Александровка
Рождение ребёнка
12.11.1902
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Орловъ Василий
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан