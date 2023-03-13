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(Орлова) Ефимья

Место рождения

Александровка

Дата рождения

11.09.1890

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1890

Отец: Орловъ Василий

Мать: Орлова Дарія

Александровка
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