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(Орлова) Ефимья
(Орлова) Ефимья
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
11.09.1890
Пол
Женский
Отец
Орловъ Василий
1859 г.р.
Мать
Орлова (Мокина) Дарія
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1890
Отец:
Орловъ Василий
Мать:
Орлова Дарія
Александровка
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