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Орловъ Николай
Орловъ Николай
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
07.05.1893
Пол
Мужской
Отец
Орловъ Василий
1859 г.р.
Мать
Орлова (Мокина) Дарія
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1893
Отец:
Орловъ Василий
Мать:
Орлова Дарія
Александровка
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