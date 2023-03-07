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Голев Моисей Николаевич

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Место рождения

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1885 ст.

Дата смерти

После 1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.

Отец: Голев Николай

Мать: не указана

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Около 1904 ст.

Жена: Голева Мария Константиновна

Рождение ребёнка
01.12.1905 ст.

Сын: Голев Николай Моисеевич

Мать ребёнка: Голева Мария Константиновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
№-307м
Рождение ребёнка
14.11.1907 ст.

Сын: Голев Александр Моисеевич

Мать ребёнка: Голева Мария Константиновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
№-379м
Рождение ребёнка
17.01.1910 ст.

Дочь: Голева Нина Моисеевна

Мать ребёнка: Голева Мария Константиновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
№-12ж
Рождение ребёнка
10.03.1912 ст.

Сын: Голев Алексей Моисеевич

Мать ребёнка: Голева Мария Константиновна

Бракосочетание
Около 1914 ст.

Жена: Голева Мария Феодоровна

Рождение ребёнка
26.04.1915 ст.

Сын: Голев Василий Моисеевич

Мать ребёнка: Голева Мария Феодоровна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
№-80м
Смерть
После 1916 ст.
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