Голев Моисей Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885 ст.
Дата смертиПосле 1916 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.
Отец: Голев Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1904 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1905 ст.
Мать ребёнка: Голева Мария Константиновна
№-307м
Рождение ребёнка
14.11.1907 ст.
Сын: Голев Александр Моисеевич
Мать ребёнка: Голева Мария Константиновна
№-379м
Рождение ребёнка
17.01.1910 ст.
Дочь: Голева Нина Моисеевна
Мать ребёнка: Голева Мария Константиновна
№-12ж
Рождение ребёнка
10.03.1912 ст.
Мать ребёнка: Голева Мария Константиновна
Бракосочетание
Около 1914 ст.
Жена: Голева Мария Феодоровна
Рождение ребёнка
26.04.1915 ст.
Мать ребёнка: Голева Мария Феодоровна
№-80м
Смерть
После 1916 ст.