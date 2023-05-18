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Горбов Георгий Трофимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

26.05.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1858

Отец: Горбов Трофим Яковлевич

Мать: Горбова Харитина Ивановна

Бракосочетание
04.11.1879

Жена: Горбова Феодосия Аврамовна

Рождение ребёнка
31.01.1882

Дочь: Михайлова Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Горбова Феодосия Аврамовна

Рождение ребёнка
01.12.1889

Дочь: Мерликова Варвара Георгиевна

Мать ребёнка: Горбова Феодосия Аврамовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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