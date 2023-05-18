Горбов Георгий Трофимович
Место рождения
Дата рождения26.05.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1858
Отец: Горбов Трофим Яковлевич
Бракосочетание
04.11.1879
Рождение ребёнка
31.01.1882
Дочь: Михайлова Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Горбова Феодосия Аврамовна
Рождение ребёнка
01.12.1889
Дочь: Мерликова Варвара Георгиевна
Мать ребёнка: Горбова Феодосия Аврамовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно