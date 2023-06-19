Горбова Харитина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1858
Сын: Горбов Георгий Трофимович
Отец ребёнка: Горбов Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Кирьякова Ефросинья Трофимовна
Отец ребёнка: Горбов Трофим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно