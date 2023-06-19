Горбова Харитина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбова Харитина Ивановна

Горбова Харитина Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1858

Сын: Горбов Георгий Трофимович

Отец ребёнка: Горбов Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Кирьякова Ефросинья Трофимовна

Отец ребёнка: Горбов Трофим Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбов Трофим Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно