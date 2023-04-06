Мерликова (Горбова) Варвара Георгиевна
Место рождения
Дата рождения01.12.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1889
Бракосочетание
11.11.1907
Рождение ребёнка
24.07.1909
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Мерликов Иван Федорович
Рождение ребёнка
06.06.1911
Отец ребёнка: Мерликов Иван Федорович
Рождение ребёнка
11.08.1913
Сын: Мерликов Василий Иванович
Отец ребёнка: Мерликов Иван Федорович
Рождение ребёнка
04.07.1915
Отец ребёнка: Мерликов Иван Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно