Мерликова (Горбова) Варвара Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерликова (Горбова) Варвара Георгиевна

Мерликова (Горбова) Варвара Георгиевна

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.12.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1889

Отец: Горбов Георгий Трофимович

Мать: Горбова Феодосия Аврамовна

Бракосочетание
11.11.1907

Муж: Мерликов Иван Федорович

Рождение ребёнка
24.07.1909

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Мерликов Иван Федорович

Рождение ребёнка
06.06.1911

Сын: Мерликов Федор Иванович

Отец ребёнка: Мерликов Иван Федорович

Рождение ребёнка
11.08.1913

Сын: Мерликов Василий Иванович

Отец ребёнка: Мерликов Иван Федорович

Рождение ребёнка
04.07.1915

Сын: Мерликов Петр Иванович

Отец ребёнка: Мерликов Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close