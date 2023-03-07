Сипатов Сергей Михаилович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти07.12.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Сипатов Михаил
Мать: Сипатова ?
Рождение ребёнка
13.08.1872
Дочь: Карачева Васса Сергеевна
Мать ребёнка: Сипатова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
11.05.1877
Дочь: Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Сипатова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
11.05.1877
Дочь: Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Сипатова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
16.05.1878
Мать ребёнка: Сипатова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
22.06.1879
Дочь: Вуколова Агриппина Сергеевна
Мать ребёнка: Сипатова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
15.05.1881
Мать ребёнка: Сипатова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
05.03.1884
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Сипатова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
22.06.1888
Дочь: Вуколова Агриппина Сергеевна
Мать ребёнка: Сипатова Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
24.10.1893
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Сипатова Феодосия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1919