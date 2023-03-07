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Сипатов Сергей Михаилович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

07.12.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Сипатов Михаил

Мать: Сипатова ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.08.1872

Дочь: Карачева Васса Сергеевна

Мать ребёнка: Сипатова Феодосия Федоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.05.1877

Дочь: Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Сипатова Феодосия Федоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.05.1877

Дочь: Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Сипатова Феодосия Федоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1878

Сын: Сипатов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Сипатова Феодосия Федоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1879

Дочь: Вуколова Агриппина Сергеевна

Мать ребёнка: Сипатова Феодосия Федоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1881

Сын: Сипатов Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Сипатова Феодосия Федоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.03.1884

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Сипатова Феодосия Федоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1888

Дочь: Вуколова Агриппина Сергеевна

Мать ребёнка: Сипатова Феодосия Федоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1893

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Сипатова Феодосия Федоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сипатова Феодосия Федоровна

Смерть
07.12.1919
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