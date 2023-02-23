Сипатова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сипатова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Сипатов Сергей Михаилович

Отец ребёнка: Сипатов Михаил

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1848

Муж: Сипатов Михаил

Рождение ребёнка
03.11.1861

Сын: Сипатов Ераст Михаилович

Отец ребёнка: Сипатов Михаил

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.10.1868

Сын: Сипатов Феофан Михайлович

Отец ребёнка: Сипатов Михаил

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1868
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