Сипатова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сипатов Сергей Михаилович
Отец ребёнка: Сипатов Михаил
Бракосочетание
До 1848
Муж: Сипатов Михаил
Рождение ребёнка
03.11.1861
Отец ребёнка: Сипатов Михаил
Рождение ребёнка
03.10.1868
Сын: Сипатов Феофан Михайлович
Отец ребёнка: Сипатов Михаил
Смерть
После 1868