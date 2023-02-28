Вуколова (Сипатова) Агриппина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1888
Бракосочетание
29.10.1907
Рождение ребёнка
25.06.1909
Дочь: Марфа Михаиловна
Отец ребёнка: Викулов Михаил Ермилович
Рождение ребёнка
06.12.1911
Сын: Викулов Николай Михаилович
Отец ребёнка: Викулов Михаил Ермилович
Рождение ребёнка
03.11.1914
Дочь: Марфа Михаиловна
Отец ребёнка: Викулов Михаил Ермилович
Рождение ребёнка
25.06.1917
Отец ребёнка: Викулов Михаил Ермилович
Смерть
Неизвестно