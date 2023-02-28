Вуколова (Сипатова) Агриппина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вуколова (Сипатова) Агриппина Сергеевна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.06.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1888

Отец: Сипатов Сергей Михаилович

Мать: Сипатова Феодосия Федоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.10.1907

Муж: Викулов Михаил Ермилович

Рождение ребёнка
25.06.1909

Дочь: Марфа Михаиловна

Отец ребёнка: Викулов Михаил Ермилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.12.1911

Сын: Викулов Николай Михаилович

Отец ребёнка: Викулов Михаил Ермилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.11.1914

Дочь: Марфа Михаиловна

Отец ребёнка: Викулов Михаил Ермилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1917

Сын: Викулов Иван Михаилович

Отец ребёнка: Викулов Михаил Ермилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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