Сипатова Феодосия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сипатова Феодосия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

После 1893

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1872

Дочь: Карачева Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Сипатов Сергей Михаилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.05.1877

Дочь: Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Сипатов Сергей Михаилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.05.1877

Дочь: Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Сипатов Сергей Михаилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1878

Сын: Сипатов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Сипатов Сергей Михаилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1879

Дочь: Вуколова Агриппина Сергеевна

Отец ребёнка: Сипатов Сергей Михаилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1881

Сын: Сипатов Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Сипатов Сергей Михаилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.03.1884

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Сипатов Сергей Михаилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1888

Дочь: Вуколова Агриппина Сергеевна

Отец ребёнка: Сипатов Сергей Михаилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1893

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Сипатов Сергей Михаилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сипатов Сергей Михаилович

Смерть
После 1893
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