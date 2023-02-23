Сипатова Феодосия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиПосле 1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1872
Дочь: Карачева Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Сипатов Сергей Михаилович
Рождение ребёнка
11.05.1877
Дочь: Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Сипатов Сергей Михаилович
Рождение ребёнка
11.05.1877
Дочь: Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Сипатов Сергей Михаилович
Рождение ребёнка
16.05.1878
Отец ребёнка: Сипатов Сергей Михаилович
Рождение ребёнка
22.06.1879
Дочь: Вуколова Агриппина Сергеевна
Отец ребёнка: Сипатов Сергей Михаилович
Рождение ребёнка
15.05.1881
Отец ребёнка: Сипатов Сергей Михаилович
Рождение ребёнка
05.03.1884
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Сипатов Сергей Михаилович
Рождение ребёнка
22.06.1888
Дочь: Вуколова Агриппина Сергеевна
Отец ребёнка: Сипатов Сергей Михаилович
Рождение ребёнка
24.10.1893
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Сипатов Сергей Михаилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1893