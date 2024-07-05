Крайников Дмитрий Савельевич 10.02.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крайников Дмитрий Савельевич

Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

10.02.1893

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1893

Отец: Крайников Савелий Васильевич

Мать: Крайникова (Сироткина) Ирина Марковна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крайникова (Дружкова) Анна Дорофеевна

Рождение ребёнка
23.11.1922

Сын: Крайников Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Крайникова (Дружкова) Анна Дорофеевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Киреева (Крайникова) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Крайникова (Дружкова) Анна Дорофеевна

Михайловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.11.1923

Дочь: Старцева (Крайникова) Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Крайникова (Дружкова) Анна Дорофеевна

Михайловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Крайников Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Крайникова (Дружкова) Анна Дорофеевна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
1935

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