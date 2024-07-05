Крайников Дмитрий Савельевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1893
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1893
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1922
Сын: Крайников Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Крайникова (Дружкова) Анна Дорофеевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Киреева (Крайникова) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Крайникова (Дружкова) Анна Дорофеевна
Рождение ребёнка
12.11.1923
Дочь: Старцева (Крайникова) Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Крайникова (Дружкова) Анна Дорофеевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Крайников Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Крайникова (Дружкова) Анна Дорофеевна
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
1935