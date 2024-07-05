Крайникова (Дружкова) Анна Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрайникова (Дружкова) Анна Дорофеевна

Крайникова (Дружкова) Анна Дорофеевна

Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1898

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайников Дмитрий Савельевич

Рождение ребёнка
23.11.1922

Сын: Крайников Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Крайников Дмитрий Савельевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Киреева (Крайникова) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Крайников Дмитрий Савельевич

Михайловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.11.1923

Дочь: Старцева (Крайникова) Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Крайников Дмитрий Савельевич

Михайловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Крайников Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Крайников Дмитрий Савельевич

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
1970

Мы используем куки для улучшения работы сайта.