Крайникова (Дружкова) Анна Дорофеевна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1922
Сын: Крайников Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Крайников Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Киреева (Крайникова) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Крайников Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
12.11.1923
Дочь: Старцева (Крайникова) Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Крайников Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Крайников Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Крайников Дмитрий Савельевич
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
1970