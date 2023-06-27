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Берестова Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Берестов Антон Васильевич

Отец ребёнка: Берестов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
02.12.1871

Дочь: Берестова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Берестов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
28.09.1877

Сын: Берестов Никита Васильевич

Отец ребёнка: Берестов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Берестова Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Берестов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Берестов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Берестов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берестов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Берестов Василий Андреевич