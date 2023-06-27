Берестова Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Берестов Антон Васильевич
Отец ребёнка: Берестов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
02.12.1871
Дочь: Берестова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Берестов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
28.09.1877
Сын: Берестов Никита Васильевич
Отец ребёнка: Берестов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Берестова Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Берестов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Берестов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Берестов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берестов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Берестов Василий Андреевич