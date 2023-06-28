Берестов Антон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
28.12.1874
Дочь: Берестова Мария Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1900
Дочь: Берестова Анна Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1902
Дочь: Берестова Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1906
Сын: Берестов Тимофей Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Берестов Алексей Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1908
Дочь: Берестова Анна Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1909
Дочь: Берестова София Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1913
Дочь: Берестова Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1913
Дочь: Берестова Надежда Антоновна
Мать ребёнка: не указана