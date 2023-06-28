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Берестов Антон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Берестов Василий Андреевич

Мать: Берестова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
28.12.1874

Дочь: Берестова Мария Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1900

Дочь: Берестова Анна Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1902

Дочь: Берестова Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1906

Сын: Берестов Тимофей Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Берестов Алексей Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1908

Дочь: Берестова Анна Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1909

Дочь: Берестова София Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1913

Дочь: Берестова Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1913

Дочь: Берестова Надежда Антоновна

Мать ребёнка: не указана

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