Берестова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерестова Екатерина Васильевна

Берестова Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1871

Дата смерти

14.04.1918

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1871

Отец: Берестов Василий Андреевич

Мать: Берестова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
03.06.1903

Сын: Холодов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Холодов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
17.10.1905

Дочь: Холодова Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Холодов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
26.10.1908

Дочь: Холодова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Холодов Иван Гаврилович

Смерть
14.04.1918
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close