Берестова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1871
Дата смерти14.04.1918
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1871
Рождение ребёнка
03.06.1903
Отец ребёнка: Холодов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
17.10.1905
Дочь: Холодова Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Холодов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
26.10.1908
Дочь: Холодова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Холодов Иван Гаврилович
Смерть
14.04.1918