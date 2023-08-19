Иванова (Васильченкова) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Васильченкова) Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1892

Отец: Васильченков Яков Иванович

Мать: Васильченкова Просковья Прокофьевна

Развод
Неизвестно

Муж: Скрябин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрябин Михаил

Отец ребёнка: Скрябин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрябин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Алексей

Отец ребёнка: Иванов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир

Отец ребёнка: Иванов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр

Отец ребёнка: Иванов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван

Отец ребёнка: Иванов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Яков

Отец ребёнка: Иванов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Андрей

Рождение ребёнка
10.04.1926

Сын: Иванов Дмитрий

Отец ребёнка: Иванов Андрей

Смерть
Неизвестно

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