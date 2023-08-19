Иванова (Васильченкова) Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1892
Развод
Неизвестно
Муж: Скрябин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрябин Михаил
Отец ребёнка: Скрябин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скрябин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Алексей
Отец ребёнка: Иванов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир
Отец ребёнка: Иванов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр
Отец ребёнка: Иванов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Иван
Отец ребёнка: Иванов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Яков
Отец ребёнка: Иванов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Андрей
Рождение ребёнка
10.04.1926
Сын: Иванов Дмитрий
Отец ребёнка: Иванов Андрей
Смерть
Неизвестно