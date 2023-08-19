Иванов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1926
Сын: Иванов Дмитрий
Мать ребёнка: Иванова Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Алексей
Мать ребёнка: Иванова Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир
Мать ребёнка: Иванова Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр
Мать ребёнка: Иванова Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Иван
Мать ребёнка: Иванова Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Яков
Мать ребёнка: Иванова Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Феодосия