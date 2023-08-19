Иванов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1926

Сын: Иванов Дмитрий

Мать ребёнка: Иванова Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Алексей

Мать ребёнка: Иванова Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир

Мать ребёнка: Иванова Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр

Мать ребёнка: Иванова Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван

Мать ребёнка: Иванова Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Яков

Мать ребёнка: Иванова Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Феодосия