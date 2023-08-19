Иванов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1926
Дата смерти19.09.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1926
Отец: Иванов Андрей
Мать: Иванова Феодосия
Рождение ребёнка
03.10.1950
Сын: Иванов Анатолий
Мать ребёнка: Иванова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Борис
Мать ребёнка: Иванова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Надежда
Мать ребёнка: Иванова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Анна
Смерть
19.09.1991