Иванов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1926

Дата смерти

19.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1926

Отец: Иванов Андрей

Мать: Иванова Феодосия

Рождение ребёнка
03.10.1950

Сын: Иванов Анатолий

Мать ребёнка: Иванова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Борис

Мать ребёнка: Иванова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Надежда

Мать ребёнка: Иванова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анна

Смерть
19.09.1991
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