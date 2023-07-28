Виногорова (Виногорова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногорова (Виногорова) Анна Матвеевна

Виногорова (Виногорова) Анна Матвеевна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Виногоров Матвей Герасимович

Мать: Виногорова Наталья Силантьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1864

Сын: Виногоров Константин Степанович

Отец ребёнка: Виногоров Степан Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1872

Сын: Виногоров Григорий Степанович

Отец ребёнка: Виногоров Степан Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1975

Дочь: Виногорова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Виногоров Степан Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виногоров Иван Степанович

Отец ребёнка: Виногоров Степан Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Степан Андреевич