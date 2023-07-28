Виногорова (Виногорова) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1864
Сын: Виногоров Константин Степанович
Отец ребёнка: Виногоров Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Виногоров Григорий Степанович
Отец ребёнка: Виногоров Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Виногорова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Виногоров Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виногоров Иван Степанович
Отец ребёнка: Виногоров Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно