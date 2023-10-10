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Виногоров Константин Степанович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1864

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Виногоров Степан Андреевич

Мать: Виногорова Анна Матвеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1888

Сын: Виногоров Алексей Константинович

Мать ребёнка: Виногорова Аграфена Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1891

Сын: Виногоров Иван Константинович

Мать ребёнка: Виногорова Аграфена Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1893

Сын: Виногоров Николай Константинович

Мать ребёнка: Виногорова Аграфена Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Виногорова Анна Константиновна

Мать ребёнка: Виногорова Аграфена Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1895

Сын: Виногоров Пётр Константинович

Мать ребёнка: Виногорова Аграфена Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1898

Сын: Виногоров Тимофей Константинович

Мать ребёнка: Виногорова Аграфена Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1901

Сын: Виногоров Сергей Константинович

Мать ребёнка: Виногорова Аграфена Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1908

Сын: Виногоров Фёдор Константинович

Мать ребёнка: Виногорова Аграфена Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виногорова Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Виногорова Аграфена Дмитриевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Аграфена Дмитриевна

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