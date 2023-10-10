Виногоров Константин Степанович
Место рождения
Дата рождения1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
1888
Сын: Виногоров Алексей Константинович
Мать ребёнка: Виногорова Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Виногоров Иван Константинович
Мать ребёнка: Виногорова Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Виногоров Николай Константинович
Мать ребёнка: Виногорова Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Виногорова Анна Константиновна
Мать ребёнка: Виногорова Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Виногоров Пётр Константинович
Мать ребёнка: Виногорова Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Виногоров Тимофей Константинович
Мать ребёнка: Виногорова Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Виногоров Сергей Константинович
Мать ребёнка: Виногорова Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Виногоров Фёдор Константинович
Мать ребёнка: Виногорова Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виногорова Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Виногорова Аграфена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно