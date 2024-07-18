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Свирина Матрёна

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свирин Григорий Мартинович

Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Свирин Евдоким Григорьевич

Отец ребёнка: Свирин Григорий Мартинович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Нестор

Отец ребёнка: не указан

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Свирин Анисим Григорьевич

Отец ребёнка: Свирин Григорий Мартинович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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