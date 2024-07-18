Свирина Матрёна
Место рождения
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Свирин Евдоким Григорьевич
Отец ребёнка: Свирин Григорий Мартинович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Нестор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Свирин Анисим Григорьевич
Отец ребёнка: Свирин Григорий Мартинович
Смерть
Неизвестно