(Лёщенок (Мищенко)) Параскева Кодратова
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.09.1834
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.10.1838
Сын: Зыстенова Анастасия Сергеева
Отец ребёнка: Зыстенов Сергей Борисов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дария Сергеева
Отец ребёнка: Зыстенов Сергей Борисов
Смерть
Неизвестно