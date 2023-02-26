(Лёщенок (Мищенко)) Параскева Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лёщенок (Мищенко)) Параскева Кодратова

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Лёщенок (мищенко) Кодратий Михайлов

Мать: Дария Артемова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.09.1834

Муж: Зыстенов Сергей Борисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.10.1838

Сын: Зыстенова Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Зыстенов Сергей Борисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дария Сергеева

Отец ребёнка: Зыстенов Сергей Борисов

Смерть
Неизвестно
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